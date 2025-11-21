Майк Браун в тайм-ауте матча с «Далласом»: «Продолжайте выцеливать Ди Ло»

Вчера «Нью-Йорк » заполучил свою первую выездную победу в сезоне, одолев «Даллас» (113:111) благодаря спорному фолу в нападении в концовке.

В одном из моментов трансляции игры камеры показали главного тренера «Никс» Майка Брауна , дающего указания команде во время тайм-аута.

«Нужно остановить их несколько раз подряд. Нужно отсекать их от мяча при подборе. И продолжайте выцеливать Ди Ло (Д’Анджело Расселла)», – сказал Браун.

Защитник «Далласа » Д’Анджело Расселл завершил матч с 23 очками, 5 подборами и 7 передачами.

Ранее сообщалось, что Расселл разочаровал нескольких одноклубников своим подходом к тренировкам и небрежным отношением к защите.