«Шарлотт» знает о странных постах Кая Джонса в соцсетях и будет разбираться с ситуацией внутри клуба
«Шарлотт» знает о серии странных постов центрового команды Кая Джонса в социальных сетях.
«Хорнетс» намерены решить вопрос внутри клуба.
Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.
Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.
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