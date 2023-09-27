« » знает о серии странных постов центрового команды в социальных сетях.

«Хорнетс» намерены решить вопрос внутри клуба.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

Янниса обвиняют в том, что его братья занимают чужие рабочие места в «Милуоки». Сколько правды в этой критике?

Путь в основу «Реала» и появление в моках драфта НБА: разговор с Егором Деминым