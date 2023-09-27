«Шарлотт» знает о странных постах Кая Джонса в соцсетях и будет разбираться с ситуацией внутри клуба

Теги Шарлотт НБА соцсети Кай Джонс Баскетбол

«Шарлотт» знает о серии странных постов центрового команды Кая Джонса в социальных сетях.

«Хорнетс» намерены решить вопрос внутри клуба.

Джонс недавно странно себя вел во время прямой трансляции в социальной сети. После этого он начал привлекать к себе внимание, критически высказываясь о партнерах по команде и легендах НБА.

Позже Джонс провозгласил себя величайшим игроком всех времен и станцевал под Майкла Джексона.

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