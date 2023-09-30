Дрэймонд Грин ударил Джордана Пула после того, как тот назвал его обременением для Стефа Карри

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Стефен Карри Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин нокаутировал экс-одноклубника Джордана Пула на тренировке во время подготовки к сезону-22/23.

Журналист Пабло Торре привел слова Пула, которые спровоцировали Грина на атаку.

«Ты – дорогой рюкзак для 30», вот что было сказано. Это то, что Джордан Пул сказал Дрэймонду Грину, то, что заставило его ударить оппонента по морде.

«Ты – дорогой рюкзак для 30». Давайте попробуем разобраться. 30, о чем речь? Номер 30, Стефен Карри. По поводу «дорого», видимо Пул имел в виду, что зарабатывающий 25,8 миллиона долларов в год Грин – это дорого», – рассказал Торре.

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18 комментариев

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Райли Карри
Пул повторит карьеру ДиЛо. Длинный язык
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Сергей Пузанков
Если бы Дюрант бил людей каждый раз когда его называют рюкзаком...
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nikitosdaipoltos
Ответ History_A
А я по-человечески согласен. Кто такой этот Пул, чтобы говорить такое? Удар забудется всеми, а Пул навсегда запомнит.
такие удары не забываются)
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Мурзин Ринат
Ответ 4eLOVE4iK
Очередное доказательство что Грин повел себя неадекватно. За такие слова бить салагу в лицо?!?! Мерзость.
Очередное доказательство, что Пул выскочка поймавшая звездную болезнь, все адекватные люди понимают , что без Грина не было бы Гсв в таком виде в каком они были те годы. Вышвырнули из команды как балласт теперь именно Пула)
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Сергей Пузанков
Ответ History_A
А я по-человечески согласен. Кто такой этот Пул, чтобы говорить такое? Удар забудется всеми, а Пул навсегда запомнит.
Не, не забудется. Это как удар в пах Леброну - косяк на всю карьеру точно, а то и дольше. По этим эпизодам Грин и запомнится. Как чувак, который руинил целые сезоны.
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Лиллард унижатель!
Раз Грин от этого так сильно бомбанул, значит Пул прав.
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History_A
Ответ 4eLOVE4iK
Очередное доказательство что Грин повел себя неадекватно. За такие слова бить салагу в лицо?!?! Мерзость.
А я по-человечески согласен. Кто такой этот Пул, чтобы говорить такое? Удар забудется всеми, а Пул навсегда запомнит.
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Fultz...gg
Ответ 4eLOVE4iK
Очередное доказательство что Грин повел себя неадекватно. За такие слова бить салагу в лицо?!?! Мерзость.
Пул за то теперь будет следить за языком.
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artem-lstik@mail.ru
Ответ 4eLOVE4iK
Очередное доказательство что Грин повел себя неадекватно. За такие слова бить салагу в лицо?!?! Мерзость.
эммм, а есть вообще вещи, за которые можно бить в лицо?
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jason82
И кто в итоге оказался дорогим для ГСВ???
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ShowTime.
Если это правда , то 30 - это конечно про Шефа. А к Дрэю нет вопросов. Можно было бы отpizдить Джордана за пределами арены и тренировочных паркетов конечно, но что было то было. Пул заслужил.
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4eLOVE4iK
Ответ Luka Sumila
А за какие слова надо бить? Грин лидер скамейки и раздевалки, а тут новичок уже откровенно барзеит не только на ветерана, но и на лидера команды. Я сразу как новость вышла об этом писал - Пул получил за дело, даже на видео было видно что провоцирует, так как он себя новички не должны вести, поэтому такие же проблемы и у Моранта и Зайона. Лига дает возможность им получать большие бабки и из-за этого появляется эффект "вседозволенности".
Наверно мы разные видео смотрели.
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maRt1n
Ответ 4eLOVE4iK
Очередное доказательство что Грин повел себя неадекватно. За такие слова бить салагу в лицо?!?! Мерзость.
Твой комментарий очередное доказательство того, как мало в мире людей умеющих правильно расставлять приоритеты
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maRt1n
Ответ ShowTime.
Если это правда , то 30 - это конечно про Шефа. А к Дрэю нет вопросов. Можно было бы отpizдить Джордана за пределами арены и тренировочных паркетов конечно, но что было то было. Пул заслужил.
Заслужил конечно. Есть тип людей, которые понимают только когда им табло начистят. Да, можно было за ареной. Но так тоже вполне приемлемо. Я бы сделал тоже самое
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