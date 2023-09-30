Форвард « » нокаутировал экс-одноклубника на тренировке во время подготовки к сезону-22/23.

Журналист Пабло Торре привел слова Пула, которые спровоцировали Грина на атаку.

«Ты – дорогой рюкзак для 30», вот что было сказано. Это то, что Джордан Пул сказал Дрэймонду Грину, то, что заставило его ударить оппонента по морде.

«Ты – дорогой рюкзак для 30». Давайте попробуем разобраться. 30, о чем речь? Номер 30, . По поводу «дорого», видимо Пул имел в виду, что зарабатывающий 25,8 миллиона долларов в год Грин – это дорого», – рассказал Торре.

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