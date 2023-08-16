В трейлере NBA 2K24 Джордан Пул играет изоляцию против Дрэймонда Грина

Разработчики популярного симулятора баскетбола NBA 2K выпустили игровой трейлер.

В одном из эпизодов видео защитник « » командует изоляцию и остается один на один против форварда « » . После этого Пул забрасывает из-за дуги.

Перед началом сезона-22/23 Грин ударил Пула во время тренировки. Этим летом «Уорриорз» обменяли защитника и продлили контракт с форвардом.

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