В трейлере NBA 2K24 Джордан Пул играет изоляцию против Дрэймонда Грина
Разработчики популярного симулятора баскетбола NBA 2K выпустили игровой трейлер.
В одном из эпизодов видео защитник «Вашингтона» Джордан Пул командует изоляцию и остается один на один против форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. После этого Пул забрасывает из-за дуги.
Перед началом сезона-22/23 Грин ударил Пула во время тренировки. Этим летом «Уорриорз» обменяли защитника и продлили контракт с форвардом.
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