В трейлере NBA 2K24 Джордан Пул играет изоляцию против Дрэймонда Грина

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон видео Дрэймонд Грин NBA 2K Джордан Пул Баскетбол

Разработчики популярного симулятора баскетбола NBA 2K выпустили игровой трейлер.

В одном из эпизодов видео защитник «Вашингтона» Джордан Пул командует изоляцию и остается один на один против форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина. После этого Пул забрасывает из-за дуги.

Перед началом сезона-22/23 Грин ударил Пула во время тренировки. Этим летом «Уорриорз» обменяли защитника и продлили контракт с форвардом.

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8 комментариев

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Sasha Swoosh
Только в видео игре это и возможно. В жизни был бы либо перехват, либо блок, либо двоечка в башню)
+10
-2
+8
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fedorbazaykin
Если Грин за это не бьет Пула, то ролик нереалистичный
+6
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+6
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Budabuda
Ответ Sasha Swoosh
Только в видео игре это и возможно. В жизни был бы либо перехват, либо блок, либо двоечка в башню)
либо вертушка
+3
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+3
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quznez
Ответ Sasha Swoosh
Только в видео игре это и возможно. В жизни был бы либо перехват, либо блок, либо двоечка в башню)
двоечка в башню только на скрытую камеру, живодёр боится ответственности, но локотком по рёбрам засветит, тут у него не заржавеет.
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Райли Карри
А будут побочные миссии? Например, боксерский поединок, показ мод, поливание грязью ГээМа или борьба с психологическими проблемами?
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Владимир Катасонов
Это конечно здорово, но момент с жестом Батлера самый яркий из всех
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Док Аксель
Пул в реале может как всадник без головы от кольца до кольца пронестись и не забить. Есть ещё варианты потерять мяч и заработать фол в нападении, какая там изоляция от него, а тем более против Грина.
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Stephan Carrypenko
Ответ Sasha Swoosh
Только в видео игре это и возможно. В жизни был бы либо перехват, либо блок, либо двоечка в башню)
Либо по куполам
+1
-1
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