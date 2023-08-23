Д’Анджело Расселл: «Поначалу не думал, что Джордан Пул будет так хорош»

Разыгрывающий « » Д’Анджело Расселл признался, что не ожидал от экс-одноклубника по « » того уровня игры, который он в итоге продемонстрировал.

«Поначалу не думал, что Джордан Пул будет так хорош. Не видел в нем этого. Помню, что его сравнивали с , их выбрали на одном драфте. Мы в команде обсуждали этот вопрос. Я сказал: «Думаю, Тайлер будет лучше, чем он». А Дрэймонд произнес: «Нет, в Джордане Пуле что-то есть», – рассказал Расселл.

Пул помог «Уорриорз» выиграть чемпионство в 2022 году. Этим летом клуб обменял его в «Вашингтон».

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