Д’Анджело Расселл: «Поначалу не думал, что Джордан Пул будет так хорош»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Майами НБА Вашингтон Дрэймонд Грин Д’Анджело Расселл Тайлер Хирро Джордан Пул Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Д’Анджело Расселл признался, что не ожидал от экс-одноклубника по «Голден Стэйт» Джордана Пула того уровня игры, который он в итоге продемонстрировал.

«Поначалу не думал, что Джордан Пул будет так хорош. Не видел в нем этого. Помню, что его сравнивали с Тайлером Хирро, их выбрали на одном драфте. Мы в команде обсуждали этот вопрос. Я сказал: «Думаю, Тайлер будет лучше, чем он». А Дрэймонд Грин произнес: «Нет, в Джордане Пуле что-то есть», – рассказал Расселл.

Пул помог «Уорриорз» выиграть чемпионство в 2022 году. Этим летом клуб обменял его в «Вашингтон».

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3 комментария

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VKing24
В чём хорош Пул? Только в том, что умеет выбивать бабки..

Конечно будет интересно посмотреть на него в Вашингтоне, где он будет занимать основную позицию, может и оправдает контракт
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+4
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Tim Timson
два сапога пара с Хирро. самовлюблённые зажигалки положиться на которых нельзя на постоянной основе)
+3
0
+3
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Stephan Carrypenko
Ответ VKing24
В чём хорош Пул? Только в том, что умеет выбивать бабки.. Конечно будет интересно посмотреть на него в Вашингтоне, где он будет занимать основную позицию, может и оправдает контракт
Благодаря ему гсв завоевали титул. Во всяком случае сыграл очень важную роль
0
0
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