Джо Лэйкоб: «Кто-то должен был покинуть «Голден Стэйт». Просто так получилось – и это не было запланировано – что это был Джордан Пул»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Джо Лэйкоб Дрэймонд Грин Джордан Пул Баскетбол

Владелец «Голден Стэйт» Джо Лэйкоб признался, что конфликт Джордана Пула и Дрэймонда Грина действительно был, но он не стал ключевым фактором для обмена.

«Не хочу утверждать, что это действительно так. Думаю, справедливо будет сказать, что существовала некоторая озабоченность, получится ли что-то из этого. Честно говоря, я думаю, что все могло бы получиться и получилось бы.

Но также стоит отметить, что для того, чтобы в следующем году все срослось кто-то, вероятно, должен был покинуть коллектив. Просто так случилось – и это не было запланировано – что это был Джордан», – сказал Лэйкоб.

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2 комментария

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Дядя Санжар
Лучше бы они оба с Грином ушли..
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