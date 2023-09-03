Владелец « » Джо Лэйкоб признался, что конфликт и действительно был, но он не стал ключевым фактором для обмена.

«Не хочу утверждать, что это действительно так. Думаю, справедливо будет сказать, что существовала некоторая озабоченность, получится ли что-то из этого. Честно говоря, я думаю, что все могло бы получиться и получилось бы.

Но также стоит отметить, что для того, чтобы в следующем году все срослось кто-то, вероятно, должен был покинуть коллектив. Просто так случилось – и это не было запланировано – что это был Джордан», – сказал Лэйкоб.

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