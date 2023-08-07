Клэй Томпсон: «Джордан Пул для нас со Стефом как младший брат. Он будет на Матче звезд»

Защитник «Голден Стэйт» признался, что переживает из-за обмена в « ».

«Грустно сознавать, что Джордан ушел из нашей команды, но таков бизнес. Он вырос в « », я видел, как он пашет, видел, как он завершает матч с 2/15 с игры. Но тогда он оставался в зале и отрабатывал бросок.

Мы бы не выиграли четвертый титул без него. Он был так важен для нас, когда Стеф травмировался. Джордана всегда будут помнить и ценить в «Уорриорз» за его вклад.

Уверен, что у Пула все будет хорошо в «Вашингтоне». Мне было странно видеть его в форме другой команды, но для нас со он все равно как младший брат. У парня потенциал участника Матча звезд. «Уизардс» повезло с ним. Не сомневаюсь, что он будет на Матче звезд», – заявил Томпсон.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»