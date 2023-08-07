Клэй Томпсон: «Джордан Пул для нас со Стефом как младший брат. Он будет на Матче звезд»

Теги Голден Стэйт НБА Вашингтон Стефен Карри Клэй Томпсон Джордан Пул Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что переживает из-за обмена Джордана Пула в «Вашингтон».

«Грустно сознавать, что Джордан ушел из нашей команды, но таков бизнес. Он вырос в «Голден Стэйт», я видел, как он пашет, видел, как он завершает матч с 2/15 с игры. Но тогда он оставался в зале и отрабатывал бросок.

Мы бы не выиграли четвертый титул без него. Он был так важен для нас, когда Стеф травмировался. Джордана всегда будут помнить и ценить в «Уорриорз» за его вклад.

Уверен, что у Пула все будет хорошо в «Вашингтоне». Мне было странно видеть его в форме другой команды, но для нас со Стефом он все равно как младший брат. У парня потенциал участника Матча звезд. «Уизардс» повезло с ним. Не сомневаюсь, что он будет на Матче звезд», – заявил Томпсон.

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4 комментария

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Не шибко старшие братья-десантники за младшего впряглись когда его хулиган отоварил.
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пчела наш брат, кто забыл я напомню)... или лучше словами Фарика, но запомни брата ты кинул)
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Ответ Naduvnoy
Не шибко старшие братья-десантники за младшего впряглись когда его хулиган отоварил.
Не хулиган, а средний брат не сдержался
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