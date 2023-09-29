Дэмиан Лиллард: «Верю, что настанет день, когда я снова надену форму «Блэйзерс»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард попрощался с «Портлендом» и болельщиками, отметив, что в будущем рассчитывает вернуться в команду.

Лиллард в результате крупного обмена продолжит карьеру в «Милуоки».

«Эта глава моей жизни подходит к концу, я оглядываюсь назад и понимаю, насколько она была особенной. Даже в этот момент мне грустно из-за того, что нам так и не удалось осуществить то, чего я так сильно хотел. Я обычно не плачу, но знаю, что моя любовь к вам настоящая, потому что прямо сейчас у меня на глазах слезы. Портленд, вы прекрасно знаете о том, как я к вам отношусь, я провел здесь много лет. Необходимость покинуть это место ранит мое сердце.

Как говорит мой знакомый: «Шоу не встанет из-за одного человека». Шоу в Портленде должно продолжаться со мной или без меня. Я верю, что настанет день, когда я снова надену форму «Блэйзерс». Надеюсь, к тому времени меня простят за то, что я разбил сердца вам и себе», – написал Лиллард.

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7 комментариев

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Jedef
Дейму бы всё простили, уступи он бы хотя бы цент перед продлением супер-пупер контракта, размер которого был во многом связан как раз таки из-за бесконечных клятв верности клубу в будущем, показав таким образом что Дейму важен результат клуба, а не свой кэш. А так сначала наобещал, потом продлился, а потом начал ныть. Ну-ну....p.s. трейд бомбический
+12
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zastup
😐
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рваные титьки Эла Хорфорда
Ответ Jedef
Дейму бы всё простили, уступи он бы хотя бы цент перед продлением супер-пупер контракта, размер которого был во многом связан как раз таки из-за бесконечных клятв верности клубу в будущем, показав таким образом что Дейму важен результат клуба, а не свой кэш. А так сначала наобещал, потом продлился, а потом начал ныть. Ну-ну....p.s. трейд бомбический
Эти скидки буквально ни на что бы не повлияли. У Портленда уже была свободная платёжка при Лилларде и Макколлуме, и все помнят, какое "усиление" туда приехало.
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Совесть 7Хага
Ждем на минималку после Милуоки, полотенце будет свободно)
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Tim Timson
почему бы и нет,.. а пока ждём матч 31 января в Мода центре и как встретит арена и какой будет трибьют)
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