Звездный разыгрывающий попрощался с «Портлендом» и болельщиками, отметив, что в будущем рассчитывает вернуться в команду.

Лиллард в результате крупного обмена продолжит карьеру в « ».

«Эта глава моей жизни подходит к концу, я оглядываюсь назад и понимаю, насколько она была особенной. Даже в этот момент мне грустно из-за того, что нам так и не удалось осуществить то, чего я так сильно хотел. Я обычно не плачу, но знаю, что моя любовь к вам настоящая, потому что прямо сейчас у меня на глазах слезы. Портленд, вы прекрасно знаете о том, как я к вам отношусь, я провел здесь много лет. Необходимость покинуть это место ранит мое сердце.

Как говорит мой знакомый: «Шоу не встанет из-за одного человека». Шоу в должно продолжаться со мной или без меня. Я верю, что настанет день, когда я снова надену форму «Блэйзерс». Надеюсь, к тому времени меня простят за то, что я разбил сердца вам и себе», – написал Лиллард.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья