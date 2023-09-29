Яннис Адетокумбо: «Рад переходу Лилларда, но грустно расставаться с Холидэем»

Теги Милуоки НБА Дрю Холидэй Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо отреагировал на обмен, в результате которого в команду переходит Дэмиан Лиллард.

«Бакс» пришлось расстаться с Дрю Холидэем.

«Дрю – мой мой чертов брат на всю жизнь. Я люблю его семью. Люблю его. Я ценю его и сделанное им. Желаю ему только лучшего. Он очень помог мне с чемпионством. Он тот человек, кто совершил тот важный перехват в пятой игре финала. Я выходил вместе с ним на паркет, мы сражались плечом к плечу. К черту баскетбол. К черту все эти средства массовой информации и написанное ими. Этот парень – мой брат на всю жизнь, так будет всегда. И он будет в полном порядке, где бы он ни оказался.

В то же время я рад, что к нам перешел Дэйм. Это даст нам шанс побороться за победу в чемпионате. Я очень рад играть рядом с баскетболистом такого масштаба. Он может забрасывать мяч в корзину даже во сне.

Противоречивый день для Милуоки. Вы получаете Дэйма, потрясающего игрока, но одновременно теряете отличного человека в лице Дрю. Холидэй привел нас туда, куда мы так долго стремились... Я в этом деле уже 10 лет. Понимаю, что это бизнес. Дрю всегда будет моим братом. Он один из лучших людей, которых я встречал.

Но мы должны сосредоточиться на цели – победе в чемпионате. Дэйм хочет этого. Он жаждет победы и будет подталкивать нас вперед. Я очень рад, что он в нашей команде», – заключил грек.

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

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6 комментариев

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Mit_Sam
Ответ Роббен_травмостойкий
JRUE это не Дрю 😪
Жрю тоже такое себе. А вкупе с Холидей это ещё и Жру Навыходных
+6
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egro92
Как там у Карцева: «Вчера раки были по 5, но большие, а сегодня по три, но маленькие».
+2
-1
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Дядя Санжар
Холидей не слабее Лиларда, но ... Сезон покажет)
0
0
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Maturmalai
Ответ Mit_Sam
Жрю тоже такое себе. А вкупе с Холидей это ещё и Жру Навыходных
Андрей Холидей
0
0
0
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Maturmalai
Ответ Дядя Санжар
Холидей не слабее Лиларда, но ... Сезон покажет)
Наглядный тест на то, что сейчас в НБА важнее: нападение с периметра или защита?
0
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