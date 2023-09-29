Лидер «Милуоки» отреагировал на обмен, в результате которого в команду переходит .

«Бакс» пришлось расстаться с .

«Дрю – мой мой чертов брат на всю жизнь. Я люблю его семью. Люблю его. Я ценю его и сделанное им. Желаю ему только лучшего. Он очень помог мне с чемпионством. Он тот человек, кто совершил тот важный перехват в пятой игре финала. Я выходил вместе с ним на паркет, мы сражались плечом к плечу. К черту баскетбол. К черту все эти средства массовой информации и написанное ими. Этот парень – мой брат на всю жизнь, так будет всегда. И он будет в полном порядке, где бы он ни оказался.

В то же время я рад, что к нам перешел Дэйм. Это даст нам шанс побороться за победу в чемпионате. Я очень рад играть рядом с баскетболистом такого масштаба. Он может забрасывать мяч в корзину даже во сне.

Противоречивый день для . Вы получаете Дэйма, потрясающего игрока, но одновременно теряете отличного человека в лице Дрю. Холидэй привел нас туда, куда мы так долго стремились... Я в этом деле уже 10 лет. Понимаю, что это бизнес. Дрю всегда будет моим братом. Он один из лучших людей, которых я встречал.

Но мы должны сосредоточиться на цели – победе в чемпионате. Дэйм хочет этого. Он жаждет победы и будет подталкивать нас вперед. Я очень рад, что он в нашей команде», – заключил грек.

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