Си Джей Макколум: «Здоровые Яннис и Лиллард – финал Востока, минимум»
Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум верит в успех своего бывшего товарища по команде Дэмиана Лилларда в «Милуоки».
«На бумаге они выглядят невероятно. Но тут же: глубина состава, кто будет запасным разыгрывающим, какие игроки сочетаются на паркете, новый тренер. Им есть с чем разобраться.
<...> Но здоровые Яннис и Дэйм – финал Восточной конференции, минимум», – сказал Макколум.
Лиллард лишь один раз в карьере доходил до финала конференции – в 2019 году (0-4 от «Голден Стэйт»).
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Не попадут на Бостон раньше, конечно финал.
Они и без Лиларда должны были бы там быть. Если бы он только в Маями не перешёл