Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум верит в успех своего бывшего товарища по команде в « ».

«На бумаге они выглядят невероятно. Но тут же: глубина состава, кто будет запасным разыгрывающим, какие игроки сочетаются на паркете, новый тренер. Им есть с чем разобраться.

<...> Но здоровые и Дэйм – финал Восточной конференции, минимум», – сказал Макколум.

Лиллард лишь один раз в карьере доходил до финала конференции – в 2019 году (0-4 от «Голден Стэйт»).

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