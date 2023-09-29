Си Джей Макколум: «Здоровые Яннис и Лиллард – финал Востока, минимум»

Теги Милуоки Новый Орлеан НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Яннис Адетокумбо Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколум верит в успех своего бывшего товарища по команде Дэмиана Лилларда в «Милуоки».

«На бумаге они выглядят невероятно. Но тут же: глубина состава, кто будет запасным разыгрывающим, какие игроки сочетаются на паркете, новый тренер. Им есть с чем разобраться.

<...> Но здоровые Яннис и Дэйм – финал Восточной конференции, минимум», – сказал Макколум.

Лиллард лишь один раз в карьере доходил до финала конференции – в 2019 году (0-4 от «Голден Стэйт»).

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9 комментариев

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Xell
Скамейка не глубокая, защита просядет. Атака да станет круче, но одной атакой не каждая команда сможет выиграть титул.
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Prada
При всём уважении ко всем, я поверю что эти двое пройдут Хит, но никогда в жизни не поверю что этим составом пройдут Бостон
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Михаил Евдокимов
Раньше было любопытно подумать над темой, а если бы Карри все таки обменяли в Бакс. Что бы было.
Тут вот Лиллард, который считает себя круче Карри))
Посмотреть точно будет интересно
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namankey
Если не попадут в первом-втором раунде на Хит
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Tim Timson
именно когда в 7й игре с Денвером Си Джей затащил Дэйма 37ю очками)
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Swhat
Ответ Xell
Скамейка не глубокая, защита просядет. Атака да станет круче, но одной атакой не каждая команда сможет выиграть титул.
А кто кроме Бостона. Им может конкуренцию на востоке оказать ?
Не попадут на Бостон раньше, конечно финал.
Они и без Лиларда должны были бы там быть. Если бы он только в Маями не перешёл
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Павел Егоров
Ответ Xell
Скамейка не глубокая, защита просядет. Атака да станет круче, но одной атакой не каждая команда сможет выиграть титул.
Этот состав себя уже изжил. Так что руководству Милуоки необходимо было что-то предпринимать
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