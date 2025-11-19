Видео
«Мемфис» потерпел 5-е поражение подряд, пропустив рывок «Сперс» 11:0 на последних минутах матча

«Гриззлис» провалили концовку против «Сан-Антонио».

Матч «Мемфиса» против «Сан-Антонио» закончился со счетом 101:111. «Гриззлис» вели 101:100 за 3 минуты до конца матча, но не реализовали больше ни одного броска и пропустили рывок соперника 11:0.

Это поражение стало для «Мемфиса» 5-м подряд. Команда идет с результатом 4-11.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс, на его счету 26 очков (10 из 20 с игры, 3 из 8 из-за дуги), 3 передачи, 2 перехвата и 2 блок-шота.

