Джимми Батлер и Джейлен Саггс сцепились в матче «Уорриорз» против «Мэджик»

Матч «Орландо » против «Голден Стэйт » закончился победой «Мэджик» – 121:113. Защитник Джейлен Саггс и форвард Джимми Батлер провели матч в постоянных противоборствах, переходящих в стычки.

Батлер завершил встречу с 33 очками, 7 подборами, 4 передачами и 3 перехватами.

Саггс набрал 13 очков, 8 передач, 5 подборов и 2 перехвата.

После матча Батлер усмехнулся и отказался комментировать противостояние, только покачав головой.