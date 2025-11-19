Егор Дёмин: «Винс Картер – любимый игрок моего отца. Осуществил его мечту, встретившись с человеком, изменившим баскетбол»
Егор Дёмин поделился эмоциями от встречи со звездой.
Российский разыгрывающий «Бруклина» Егор Демин повстречался с рядом звезд в своем дебютном сезоне в НБА, одной из них был знаменитый Винс Картер.
«Картер – любимый игрок моего отца. Когда отец увидел видео моей встречи с ним, он разрыдался. Сказал, что все говорят о Леброне и Майкле, но Картер изменил баскетбол по-своему.
Эта реакция для меня особенная. Осуществил мечту своего отца через свой собственный опыт», – заключил Дёмин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yes Network
