Егор Дёмин: «Винс Картер – любимый игрок моего отца. Осуществил его мечту, встретившись с человеком, изменившим баскетбол»

Егор Дёмин поделился эмоциями от встречи со звездой.

Российский разыгрывающий «Бруклина » Егор Демин повстречался с рядом звезд в своем дебютном сезоне в НБА , одной из них был знаменитый Винс Картер .

«Картер – любимый игрок моего отца. Когда отец увидел видео моей встречи с ним, он разрыдался. Сказал, что все говорят о Леброне и Майкле, но Картер изменил баскетбол по-своему.

Эта реакция для меня особенная. Осуществил мечту своего отца через свой собственный опыт», – заключил Дёмин .