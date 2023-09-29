«Финикс» пытался выменять Кайла Лаури в межсезонье (Крис Хэйнс)

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс поделился информацией, что «Санз» этим летом пытались приобрести опытного разыгрывающего «Майами» .

«Мне сказали, что «Финикс» был очень заинтересован в Кайле Лаури. Думаю, именно поэтому Дэйм надеялся, что « » в последний момент вернется к « » с каким-то потенциальным предложением на столе.

Что-то такое, что отправило бы Лаури в « »... Но ничего не вышло», – сказал Хэйнс в эфире подкаста #thisleague UNCUT.

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