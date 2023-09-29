«Финикс» пытался выменять Кайла Лаури в межсезонье (Крис Хэйнс)

Теги Кайл Лаури Майами Финикс Портленд НБА Дэмиан Лиллард Крис Хэйнс Баскетбол

Инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс поделился информацией, что «Санз» этим летом пытались приобрести опытного разыгрывающего «Майами» Кайла Лаури.

«Мне сказали, что «Финикс» был очень заинтересован в Кайле Лаури. Думаю, именно поэтому Дэйм надеялся, что «Портленд» в последний момент вернется к «Майами» с каким-то потенциальным предложением на столе.

Что-то такое, что отправило бы Лаури в «Финикс»... Но ничего не вышло», – сказал Хэйнс в эфире подкаста #thisleague UNCUT.

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1 комментарий

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bear7904
Это до обмена Пола или после? Пола на него не было смысла, Эйтона ну может быть
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