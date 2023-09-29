Лиллард хотел остаться в «Портленде», если клуб не обменяет его в «Майами». «Блэйзерс» заявили, что «обратного пути нет»

Теги Майами Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Джо Кронин Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в начале межсезонья запросил обмен. Он четко дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Майами».

«Блэйзерс» не заинтересовало предложение «Хит», история затянулась. «Портленд» согласился встретиться с Лиллардом и его агентом Аароном Гудвином 5 сентября, чтобы обсудить ситуацию.

В ходе встречи Лиллард убедился, что генменеджер «Блэйзерс» Джо Кронин не собирается обменивать его в Майами. 

Тогда Лиллард сказал, что если сделка с «Хит» не будет заключена, он предпочел бы отозвать свой запрос на обмен и вернуться в «Портленд».

Кронин в ответ заявил, что «обратного пути нет».

По информации источников, Лиллард был шокирован. Он заявил, что обескуражен таким ответом, но добавил, что не хочет находиться в команде, в которой его не хотят видеть, после чего завершил встречу.

На этой неделе «Портленд» обменял Лилларда в «Милуоки».

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8 комментариев

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MikeABLG
Очень крутой и сильный ход со стороны руководства ПТБ. Не прогнулись
+27
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vzi
Ответ Ryan T.
У Кронина вместо яиц - баскетбольные мячи! Я думаю после выбора Скута на драфте, даже сама Джоди Аллен поняла, что пришло время меняться. Но не думаю, что руководство само решилось бы заявить об этом Лилларду. А тут Дэйм сам возьми и ляпни такое. И скорее всего руководство только облегчающе выдохнуло после этого. В принципе всё разрешилось наилучшим образом. "Портленд" спокойно приступил к перестройке вокруг Скута с Шарпом. А Дэйм получил неплохую возможность побороться за чемпионство с "Милуоки".
Радует, что генменеджеры постепенно забирают бразды правления в командах у строптивых и плаксивых звезд.
Надоела лига игроков. Даешь лигу менеджеров и тренеров!
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whoisme
Из-за его поведения и был выбран Скут. Запрос. Логично что ПТБ искал все лето пути развития без Дейма. И тут 200млн платежки решили передумать... Офис красавцы что отправили хоть эту драму квин подальше
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NastyNay
"Он заявил, что обескуражен таким ответом, но добавил, что не хочет находиться в команде из которой сам запросил обмен"
+4
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Ryan T.
У Кронина вместо яиц - баскетбольные мячи!
Я думаю после выбора Скута на драфте, даже сама Джоди Аллен поняла, что пришло время меняться. Но не думаю, что руководство само решилось бы заявить об этом Лилларду. А тут Дэйм сам возьми и ляпни такое. И скорее всего руководство только облегчающе выдохнуло после этого.
В принципе всё разрешилось наилучшим образом. "Портленд" спокойно приступил к перестройке вокруг Скута с Шарпом. А Дэйм получил неплохую возможность побороться за чемпионство с "Милуоки".
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0
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NikolayOss
Ответ MikeABLG
Очень крутой и сильный ход со стороны руководства ПТБ. Не прогнулись
Правильно сделали. Сначала "хочу обмен", потом выкручивание яиц и мешок картошки от Майами, а когда не выгорело то "хочу остаться". Если переступил черту после всех разговоров о лояльности, то нечего заднюю включать.
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Nightyork97
Выбора особого не было, маски были сброшены в день драфта при выборе Хендерсона. Кронин тут раньше Лилларда и он сам борется за свою шкуру на посту ГМ. Очевидно всем, что шансы выиграть с таким составом ПТБ нулевые. Начиная с лотереи и последующими событиями обмен Лилларда был неизбежен. Вопрос времени и цены на него.
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