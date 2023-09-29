Разыгрывающий « » в начале межсезонья запросил обмен. Он четко дал понять, что хочет продолжить карьеру в « ».

«Блэйзерс» не заинтересовало предложение «Хит», история затянулась. «Портленд» согласился встретиться с Лиллардом и его агентом Аароном Гудвином 5 сентября, чтобы обсудить ситуацию.

В ходе встречи Лиллард убедился, что генменеджер «Блэйзерс» Джо Кронин не собирается обменивать его в Майами.

Тогда Лиллард сказал, что если сделка с «Хит» не будет заключена, он предпочел бы отозвать свой запрос на обмен и вернуться в «Портленд».

Кронин в ответ заявил, что «обратного пути нет».

По информации источников, Лиллард был шокирован. Он заявил, что обескуражен таким ответом, но добавил, что не хочет находиться в команде, в которой его не хотят видеть, после чего завершил встречу.

На этой неделе «Портленд» обменял Лилларда в « ».

Союз Лилларда и Янниса радикально меняет НБА. Все – о самом долгожданном обмене межсезонья

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!