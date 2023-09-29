Лиллард хотел остаться в «Портленде», если клуб не обменяет его в «Майами». «Блэйзерс» заявили, что «обратного пути нет»
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в начале межсезонья запросил обмен. Он четко дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Майами».
«Блэйзерс» не заинтересовало предложение «Хит», история затянулась. «Портленд» согласился встретиться с Лиллардом и его агентом Аароном Гудвином 5 сентября, чтобы обсудить ситуацию.
В ходе встречи Лиллард убедился, что генменеджер «Блэйзерс» Джо Кронин не собирается обменивать его в Майами.
Тогда Лиллард сказал, что если сделка с «Хит» не будет заключена, он предпочел бы отозвать свой запрос на обмен и вернуться в «Портленд».
Кронин в ответ заявил, что «обратного пути нет».
По информации источников, Лиллард был шокирован. Он заявил, что обескуражен таким ответом, но добавил, что не хочет находиться в команде, в которой его не хотят видеть, после чего завершил встречу.
На этой неделе «Портленд» обменял Лилларда в «Милуоки».
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Я думаю после выбора Скута на драфте, даже сама Джоди Аллен поняла, что пришло время меняться. Но не думаю, что руководство само решилось бы заявить об этом Лилларду. А тут Дэйм сам возьми и ляпни такое. И скорее всего руководство только облегчающе выдохнуло после этого.
В принципе всё разрешилось наилучшим образом. "Портленд" спокойно приступил к перестройке вокруг Скута с Шарпом. А Дэйм получил неплохую возможность побороться за чемпионство с "Милуоки".