Стив Керр: «Игроки бегают быстрее и больше, чем раньше. У нас есть все данные. Все это влияет на количество травм»

Стив Керр обозначил чрезмерность нагрузок.

НБА играет в самом высоком темпе с сезона-1988/89. Игроки совокупно пробегают более 55 километров за матч со средней скоростью в 7,13 км/ч.

Это самые высокие показатели с момента появления подобной продвинутой статистики (2013/14).

«Наш медицинский штаб считает, что накапливающаяся усталость, нагрузка, скорость, темп, общие расстояния играют значительную роль в количестве травм.

По всей лиге понимают, что результативность зависит от скорости перехода в атаку, опережения соперника. Когда все играют подобным образом, игры становятся куда более быстрыми. Всем нужно закрывать значительно большие области в защите, потому что все умеют бросать «трешки».

У нас есть все необходимые данные для анализа. Игроки бегают быстрее и больше, чем раньше. Мы стараемся изо всех сил, но у нас игры практически через день. Это тяжело.

За время длительного выезда у нас не было ни одной тренировки. За неделю. 8 дней без тренировок. Только матчи. Нет времени на восстановление, нет на тренировки. Раньше у нас бывали 4 матча за 5 дней, что плохо. Но потом были 4 дня паузы. Выходной и пара занятий.

Самая большая проблема – это отказ от части дохода. В 2025 году это не пройдет ни в одной отрасли. Никто в корпорации не скажет, что пора позаботиться о сотрудниках, стабильности на рабочем месте и продукте. Главное – стоимость акций на фондовом рынке. Так что количество игр не уменьшится», – заключил главный тренер «Уорриорз» Стив Керр .