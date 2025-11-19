14

«Отличный парень из G-лиги». Одноклубники Леброна Джеймса порадовались его возвращению

Леброн Джеймс дебютировал в сезоне.

Звездный форвард Леброн Джеймс, пропустивший начало чемпионата из-за травмы, несколько дней восстанавливал форму в фарм-команде «Лейкерс».

В первом матче после возвращения (140:125 против «Юты») Джеймс набрал 11 очков, 12 передач и 3 подбора, реализовав 4 из 7 бросков с игры, 2 из 3 из-за дуги и 1 из 4 с линии.

«Он давно не играл в баскетбол. Для первого матча выглядел потрясающе. Продолжит входить в ритм и очень нам поможет», – заключил разыгрывающий Лука Дончич (37 + 10 передач + 5 подборов).

«Отличный парень из G-лиги. Лига развития ему помогла», – пошутил защитник Остин Ривз (26 + 5 подборов) в раздевалке.

