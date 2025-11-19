Яннис Адетокумбо о «чейз-даун» блок-шотах: «Это меня заводит. В Греции иногда нечего было есть, так носиться не получалось»

Яннис Адетокумбо поделился ассоциациями от любимых моментов.

На подкасте Остин Риверс показал Яннису Адетокумбо эпизоды его матчей. Форвард отметил «чейз-даун» блок-шоты (из позиций позади соперника при быстрых атаках).

«Просто обожаю их. Вот они меня заводят. Вспоминается Греция, когда иногда нечего было есть. Так носиться не получалось, никаких суперзвездных забегов», – рассказал о своих эмоциях баскетболист.