Яннис Адетокумбо о «чейз-даун» блок-шотах: «Это меня заводит. В Греции иногда нечего было есть, так носиться не получалось»
Яннис Адетокумбо поделился ассоциациями от любимых моментов.
На подкасте Остин Риверс показал Яннису Адетокумбо эпизоды его матчей. Форвард отметил «чейз-даун» блок-шоты (из позиций позади соперника при быстрых атаках).
«Просто обожаю их. Вот они меня заводят. Вспоминается Греция, когда иногда нечего было есть. Так носиться не получалось, никаких суперзвездных забегов», – рассказал о своих эмоциях баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Follow HeavenlyBuckets
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости