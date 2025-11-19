Леброн Джеймс вышел на 6-е место в истории НБА по количеству трехочковых (2561)

В первом матче своего рекордного 23-го сезона Джеймс обошел Реджи Миллера (2560) по количеству трехочковых (2561).

Занимающий 5-ю строчку защитник «Далласа» Клэй Томпсон опережает его на 168 реализованных дальних бросков.

В победной игре с «Ютой» (140:125) Джеймс (11 очков + 12 передач) попал в корзину с 2 из 3 попыток из-за дуги.