Джейлен Браун после поражения от «Нетс»: «Либо приходи готовым играть, либо не приходи вообще»

Джейлен Браун сделал послание игрокам «Бостона» после поражения.

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун не скрывал разочарования после домашнего поражения от «Нетс» (105:113).

«Либо приходи готовым играть, либо не приходи вообще. Такие слова мне хочется сейчас сказать.

Мы должны приходить на арену с желанием играть. Должны быть готовы к этому. Сегодня я не увидел у нас интереса к игре. Не могу такое принять», – признался Браун.

У «Бостона» результат 8-8 на старте сезона.