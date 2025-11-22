4

Джейлен Браун после поражения от «Нетс»: «Либо приходи готовым играть, либо не приходи вообще»

Джейлен Браун сделал послание игрокам «Бостона» после поражения.

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун не скрывал разочарования после домашнего поражения от «Нетс» (105:113).

«Либо приходи готовым играть, либо не приходи вообще. Такие слова мне хочется сейчас сказать.

Мы должны приходить на арену с желанием играть. Должны быть готовы к этому. Сегодня я не увидел у нас интереса к игре. Не могу такое принять», – признался Браун.

У «Бостона» результат 8-8 на старте сезона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
