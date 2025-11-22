«Мемфис» рассмотрит возможность обмена Морэнта, но клубу будет сложно провернуть выгодную сделку (Бонтемпс)

Джа Морэнт может сменить команду.

По информации обозревателя ESPN Тима Бонтемпса, «Мемфис» готов обменять разыгрывающего Джа Морэнта.

«Джа не удалось улучшить свои показатели в качестве снайпера – до травмы икроножной мышцы он реализовывал лишь 10 из 60 трехочковых бросков. Сейчас это уже не тот игрок, который буквально взорвал лигу и, казалось, вел «Мемфис» по чемпионской траектории всего несколько лет назад.

Источники ожидают, что «Мемфис» рассмотрит возможность обмена Морэнта, но, как и в случае с Энтони Дэвисом, считают, что получить выгоду от такой сделки будет сложно.

Один из скаутов Западной конференции выразил мнение, что «Гризлис» «обменяют Джа», – информирует Бонтемпс.