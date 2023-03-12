Судья пропустила очевидный фол у Келли Олиника

Теги Шарлотт НБА видео Юта судьи Келли Олиник Кай Джонс Баскетбол

Во время матча «Шарлотт» – «Юта» (111:119) судья допустила очевидную ошибку, которая вызвала негодование у игроков «Хорнетс», тренера Стива Клиффорда, болельщиков и комментаторов.

Центровой «Джаз» Келли Олиник ударил по руке Кая Джонса («Хорнетс»), когда тот пытался забить сверху в быстром отрыве.

Судья не увидела фол, посчитав, что Олиник чисто накрыл игрока «Шарлотт».

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл

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3 комментария

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RayRay
Фото , как на Джордане сфолили и не свистнули , по моему, в Торонто . В спорт экспрессе было в своё время.
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DonnyRu
Ответ AEZAKMI228
вот что бывает когда по квотам набирают на работу
Видимо их засосал футбольный РПЛ)))
0
-1
-1
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AEZAKMI228
вот что бывает когда по квотам набирают на работу
+2
0
+2
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