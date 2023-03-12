Судья пропустила очевидный фол у Келли Олиника

Во время матча « » – «Юта» (111:119) судья допустила очевидную ошибку, которая вызвала негодование у игроков «Хорнетс», тренера Стива Клиффорда, болельщиков и комментаторов.

Центровой «Джаз» ударил по руке («Хорнетс»), когда тот пытался забить сверху в быстром отрыве.

Судья не увидела фол, посчитав, что Олиник чисто накрыл игрока «Шарлотт».

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл