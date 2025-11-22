Джимми Батлер после проигрыша «Портленду»: «Мы просто не защищаемся»
Джимми Батлер: Мы просто не защищаемся.
Форвард «Голден Стэйт» Джимми Батлер подчеркнул отсутствие усилий в защите со стороны игроков «Уорриорс» после проигранного матча с «Портлендом» (123:127).
«Мы просто не защищаемся. Я недолго здесь нахожусь, но, насколько я могу судить, это никогда не было формулой успеха здесь. Нужно воспринимать каждое противостояние на личный счет. Да, подстраховка придет, но нам нужно делать все намного лучше на своей стороне площадки.
Я всегда настроен оптимистично. Но я также всегда говорю правду», – сказал форвард.
«Голден Стэйт» проиграл «Портленду» щит, собрав на 20 подборов меньше (32 против 52).
Сам Батлер отметился 20 очками (5 из 15 с игры), 8 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом.
