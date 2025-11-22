Джимми Батлер после проигрыша «Портленду»: «Мы просто не защищаемся»

Джимми Батлер: Мы просто не защищаемся.

Форвард «Голден Стэйт » Джимми Батлер подчеркнул отсутствие усилий в защите со стороны игроков «Уорриорс» после проигранного матча с «Портлендом » (123:127).

«Мы просто не защищаемся. Я недолго здесь нахожусь, но, насколько я могу судить, это никогда не было формулой успеха здесь. Нужно воспринимать каждое противостояние на личный счет. Да, подстраховка придет, но нам нужно делать все намного лучше на своей стороне площадки.

Я всегда настроен оптимистично. Но я также всегда говорю правду», – сказал форвард.

«Голден Стэйт» проиграл «Портленду» щит, собрав на 20 подборов меньше (32 против 52).

Сам Батлер отметился 20 очками (5 из 15 с игры), 8 подборами, 5 передачами, 2 перехватами и 1 блок-шотом.