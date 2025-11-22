Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи
Дерик Куин исполнил эффектный пас из-за спины.
В матче против «Далласа» центровому-новичку «Нового Орлеана» Дерику Куину удалась красивая передача за спиной, закончившаяся данком форварда Трея Мерфи.
По итогам проигранной встречи (115:118) на счету 20-летнего Куина 20 очков (8 из 17 с игры), 7 подборов и 11 передач при 4 потерях.
