Центровой Дерик Куин отдал красивую передачу за спиной на данк Трея Мерфи

Дерик Куин исполнил эффектный пас из-за спины.

В матче против «Далласа» центровому-новичку «Нового Орлеана» Дерику Куину удалась красивая передача за спиной, закончившаяся данком форварда Трея Мерфи .

По итогам проигранной встречи (115:118) на счету 20-летнего Куина 20 очков (8 из 17 с игры), 7 подборов и 11 передач при 4 потерях.