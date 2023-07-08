Кай Джонс поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы
Центровой «Шарлотт» Кай Джонс красиво завершил аллей-уп во время матча Летней лиги НБА против «Сан-Антонио» (68:76).
Джонс поставил сверху с сопротивлением первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.
На счету Джонса 7 очков и 10 подборов.
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