Кай Джонс поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА видео Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс красиво завершил аллей-уп во время матча Летней лиги НБА против «Сан-Антонио» (68:76).

Джонс поставил сверху с сопротивлением первого номера драфта-2023 Виктора Вембаньямы.

На счету Джонса 7 очков и 10 подборов.

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13 комментариев

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Anton Smirnov
Он защищался против двоих и в теории мог и заблочить.
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Daishi
В физике надо капитально добавлять. На одних паучьих рычагах далеко не уедешь. Если какой-то атлетичный сопляк так ставит, что аж повело Витяна, то с Яннисом, Жоэлькой, Колькой-коневодом и Бровастым будет смертоубийство.
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Рассел не пасует
Welcome to NBA, Wemby
+4
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Трей
Ответ Daishi
В физике надо капитально добавлять. На одних паучьих рычагах далеко не уедешь. Если какой-то атлетичный сопляк так ставит, что аж повело Витяна, то с Яннисом, Жоэлькой, Колькой-коневодом и Бровастым будет смертоубийство.
Атлетичный сопляк поставил и такого еще немало прилетит скорее всего. Но проблема в том, что сейчас все будут обсуждать этот данк, вместо того, чтобы посмотреть игру и увидеть, как Витя уже сейчас влияет на защиту и мешает соперникам своими "паучьими рычагами". Всего 68 пропущенных очков это во многом его заслуга.
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Макс Фет
я так понял в комментах на спортсе его принято хейтить? а за что?
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icey_punk
ох эти заскриптованные качки, ничего кроме данков больше не умеют.
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savage
Я не жду никогда что человек провалится, но кажется его продавят по полной
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Daishi
Ответ Трей
Атлетичный сопляк поставил и такого еще немало прилетит скорее всего. Но проблема в том, что сейчас все будут обсуждать этот данк, вместо того, чтобы посмотреть игру и увидеть, как Витя уже сейчас влияет на защиту и мешает соперникам своими "паучьими рычагами". Всего 68 пропущенных очков это во многом его заслуга.
Ну это не проблема, а резонный спрос, если вы несколько лет из каждого утюга орете, что это новый некстван-разрыватель, то люди будут иметь завышенные ожидания и под лупой изучать каждый ваш пук.
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Роман Князефф
Ответ Daishi
В физике надо капитально добавлять. На одних паучьих рычагах далеко не уедешь. Если какой-то атлетичный сопляк так ставит, что аж повело Витяна, то с Яннисом, Жоэлькой, Колькой-коневодом и Бровастым будет смертоубийство.
Забыл Ещё про гангсту. Тот тоже сочно сверху ставит
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icey_punk
Ответ Макс Фет
я так понял в комментах на спортсе его принято хейтить? а за что?
скорее всего за излишний хайп. но те кто давно следят за вембой, понимают что хайп оправдан на все 100%
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