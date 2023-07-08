Кай Джонс поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы

Центровой « » красиво завершил аллей-уп во время матча Летней лиги против « » (68:76).

Джонс поставил сверху с сопротивлением первого номера драфта-2023 .

На счету Джонса 7 очков и 10 подборов.

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом