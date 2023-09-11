Кай Джонс о своей трансляции: «Я не был под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, я наслаждался ночью в своей кроватке»

Теги происшествия Шарлотт НБА видео соцсети Кай Джонс Баскетбол

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс спустя три дня после трансляции в соцсети, на которой он странно себя вел, дал первые комментарии произошедшему.

«Я не был под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, я наслаждался ночью в своей кроватке, вы мне надоели уже 💯💕🦋🐐 #GOATLIFE», – написал Джонс на своей странице в соцсети.

Джонс был выбран под 19-м номером на драфте НБА 2021 года.

«Хорнетс» уже использовали опцию команды в контракте Джонса на следующий сезон (3 миллиона долларов). У клуба есть время до 31 октября, чтобы принять решение по опции на 4,7 миллиона на сезон-24/25.

В прошлом сезоне бигмэн набирал в среднем 3,4 очка и 2,7 подбора в 46 играх.

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3 комментария

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Поникший Руй
Не понятно, какие могли возникнуть вопросы, на видео отлично видно как чел лежит в кроватке. #GOATLIFE
+3
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Semyono
Ну хоть через три дня отпустило парня...
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Марсель Объелся
На видео обычная ночь в северном Шарлотт
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