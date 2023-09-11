Кай Джонс о своей трансляции: «Я не был под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, я наслаждался ночью в своей кроватке»

Центровой « » спустя три дня после трансляции в соцсети, на которой он странно себя вел, дал первые комментарии произошедшему.

«Я не был под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, я наслаждался ночью в своей кроватке, вы мне надоели уже 💯💕🦋🐐 #GOATLIFE», – написал Джонс на своей странице в соцсети.

Джонс был выбран под 19-м номером на драфте 2021 года.

«Хорнетс» уже использовали опцию команды в контракте Джонса на следующий сезон (3 миллиона долларов). У клуба есть время до 31 октября, чтобы принять решение по опции на 4,7 миллиона на сезон-24/25.

В прошлом сезоне бигмэн набирал в среднем 3,4 очка и 2,7 подбора в 46 играх.