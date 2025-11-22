«Оклахома» совершила рывок 33:4, отыгралась с «-18» в разгромной победе над «Ютой»

«Оклахома» переломила ход встречи с «Ютой» и разгромила соперника.

Сегодня «Оклахома» разгромила «Юту» со счетом 144:112 и улучшила свой результат до 16 побед при 1 поражении, продлив победную серию до восьми матчей.

В первой половине матча «Тандер» уступали 18 очков; их победа с разницей в 32 очка стала самой крупной для любой команды, которая уступала на 15+ очков, за всю историю продвинутой статистики (с сезона-1997/98).

«Джаз» набрали 44 очка в первой четверти, что является самым высоким показателем среди всех команд в любой четверти против «Тандер» в этом сезоне, и вели 44:30. Это отставание в 14 очков после первой 12-минутки стало рекордным для команды, которая в итоге победила с разницей в 30+ очков в истории НБА .

«Юта» вела со счетом 84:77, прежде чем «Тандер» завершили третью четверть рывком 33:4, включая 22 подряд забитых очка. «Оклахома» – лучшая команда лиги по игре в третьей четверти и доказала это, вынудив «Джаз» совершить 9 потерь, при этом реализовав 9 трехочковых из 13 попыток.

Лидер «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер, который снова пропустил 4-ю четверть, отметился 31 очком (9 из 14 с игры, 3 из 3 трехочковых, 10 из 12 штрафных) и 8 передачами.

В составе «Джаз» самым результативным стал защитник Кейонте Джордж – 20 очков, а также 8 передач.