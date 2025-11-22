Йокич воткнул сверху с сопротивлением двух игроков «Рокетс». Сербу не хватило одной передачи до трипл-дабла в победном матче

Никола Йокич удивил атлетизмом .

Центровой «Денвера» Никола Йокич эффектно поставил сверху с сопротивлением двух игроков «Хьюстона». После обманного движения 3-кратный MVP ворвался под кольцо и исполнил данк с сопротивлением Джабари Смита и Алперена Шенгюна.

Сербу не хватило всего одной передачи до трипл-дабла в победном матче (112:109). В активе лидера «Наггетс» 34 очка, 10 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 39 минут.