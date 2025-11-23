  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • НБА. 44 очка Николы Йокича не спасли «Денвер» в игре против «Сакраменто», 37 очков Франца Вагнера помогли «Орландо» победить «Нью-Йорк» и другие результаты
НБА. 44 очка Николы Йокича не спасли «Денвер» в игре против «Сакраменто», 37 очков Франца Вагнера помогли «Орландо» победить «Нью-Йорк» и другие результаты

22-23 ноября в рамках регулярного чемпионата НБА прошли семь матчей.

«Шарлотт» уступил «Клипперс» в раннем матче (116:131), Джеймс Харден набрал 55 очков.

Лидирующий на Востоке «Детройт» обыграл «Милуоки» без Янниса Адетокумбо (129:116).

Форвард «Орландо» Франц Вагнер набрал 37 очков в победном матче против «Нью-Йорка» (133:121), реализовав 13 из 19 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 7 из 7 штрафных.

«Сакраменто» прервал серию из 8 поражений, победив «Денвер» (128:123), несмотря на 44 очка (16 из 28 с игры, 3 из 6 из-за дуги, 9 из 10 с линии), 13 подборов и 7 передач центрового «Наггетс» Николы Йокича.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
