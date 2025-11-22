«Лейкерс» отправили Бронни Джеймса в Лигу развития
«Лейкерс» приняли важное решение по Бронни Джеймсу.
«Лейкерс» отправили защитника Бронни Джеймса в Лигу развития. Также к фарм-команде присоединился новичок Аду Тьеро.
Примечательно, что отец Джеймса-младшего Леброн Джеймс на этой неделе проследовал в обратном направлении.
21-летний Бронни в 10 матчах сезона НБА набирает 2,1 очка и 1,8 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Дэйва Макменамина
