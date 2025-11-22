  • Спортс
  • Маккотри о словах Портера про доминирование над женщинами: «Хочешь печеньку за это? Я набирала 40 в месячные, а вы боитесь выйти с головной болью»
Маккотри о словах Портера про доминирование над женщинами: «Хочешь печеньку за это? Я набирала 40 в месячные, а вы боитесь выйти с головной болью»

Энджел Маккотри жестко прошлась по Майклу Портеру и игрокам НБА.

Бывший игрок женской НБА Энджел Маккотри отреагировала на слова форварда «Нетс» Майкла Портера, который призвал не сравнивать НБА и WNBA.

Портер рассказал, как «разрывал» в матче с профессиональными баскетболистками, будучи восьмиклассником. 

«Прежде всего, поздравляю. Ты доминировал над девушками в восьмом классе. Чего он хочет? Печеньку? Ты хочешь медаль за это? Мне кажется, единственное, что должен говорить мужчина о женщине – это вдохновляющие слова.

Как-то у меня начались месячные, из меня лило, живот болит, спина ноет. Я вышла и набрала 40 очков. А вы в это время устраиваете распределение нагрузки из-за легкой головной боли. Давайте поговорим об этом.

Давайте поговорим о том, как женщины рожают детей, а потом возвращаются и продолжают доминировать в спорте. Да, ты можешь забивать сверху. Многие из нас этого не умеют. Но давайте сделаем акцент на тех потрясающих вещах, которые мы умеем делать. Например, мы жены, хранительницы домашнего очага. Нелегко заботиться о муже и детях и одновременно доминировать в спорте», – заявила Маккотри.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
Энджел Маккотри
logoМайкл Портер
logoНБА
logoженская НБА
logoБруклин
