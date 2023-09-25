«Голден Стэйт» официально подписал Усмана Гарубу

Теги переходы Голден Стэйт НБА Усман Гаруба Баскетбол

«Голден Стэйт» подписал двусторонний контракт с тяжелым форвардом Усманом Гарубой (21 год, 203 см), сообщает пресс-служба организации.

Ранее испанец был отчислен из состава «Оклахомы».

Выбранный под 23-м номером на драфте-2021 Гаруба провел два сезона в «Хьюстоне». Этим летом техасский клуб обменял форварда в «Атланту», неделю спустя «Хоукс» отправили баскетболиста в «Тандер».

В 75 матчах прошлого сезона Гаруба набирал 3 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете в среднем. На чемпионате мира-2023 его показатели составили 8,2 очка и 4 подбора при 73% реализации с игры.

Новый Емченко, прежний «Зенит» и яркие турецкие гости. Что мы увидели на Суперкубке

Самая экзотичная пара НБА: чемпион в составе «Лейкерс» и канадская модель с витилиго

Дончича в сборной Словении стало слишком много. У «Далласа» та же проблема

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Magzhan Estigarribia
Отлично, в ГСВ он себя покажет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Scrubs
А он на самом деле хорош. С этого парня будет толк
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий