«Даллас» не намерен спешить с наймом нового генменеджера, будет искать открытого для общения с прессой и публикой специалиста
Увольнение Нико Харрисона из «Далласа» означает реорганизацию фронт-офиса клуба, но управляющий Патрик Дюмон не хочет спешить с наймом нового специалиста.
В данный момент обязанности Харрисона временно исполняют Мэтт Риккарди и Майкл Финли. Эта структура может сохраниться на ближайшее время, включая дедлайн обменов в феврале.
Клуб намерен ориентироваться на квалификацию будущего работника, а не на сроки решения кадрового вопроса.
По сообщению Марка Стейна, команда ищет «открытого для общения специалиста, который будет регулярно делиться с публикой планами и видением клуба». Это стало следствием многочисленных ошибок фронт-офиса в освещении и реакции на обмен Луки Дончича.
Миноритарный владелец Марк Кьюбан продвигает кандидатуру Денниса Линдсея, который уже работал с «Мэверикс» в качестве советника и сейчас выполняет роль заместителя в «Детройте».