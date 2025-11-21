«Даллас» не намерен спешить с наймом нового генменеджера, будет искать открытого для общения с прессой и публикой специалиста

«Мэверикс» не форсируют поиск нового генмендежера.

Увольнение Нико Харрисона из «Далласа » означает реорганизацию фронт-офиса клуба, но управляющий Патрик Дюмон не хочет спешить с наймом нового специалиста.

В данный момент обязанности Харрисона временно исполняют Мэтт Риккарди и Майкл Финли . Эта структура может сохраниться на ближайшее время, включая дедлайн обменов в феврале.

Клуб намерен ориентироваться на квалификацию будущего работника, а не на сроки решения кадрового вопроса.

По сообщению Марка Стейна, команда ищет «открытого для общения специалиста, который будет регулярно делиться с публикой планами и видением клуба». Это стало следствием многочисленных ошибок фронт-офиса в освещении и реакции на обмен Луки Дончича.

Миноритарный владелец Марк Кьюбан продвигает кандидатуру Денниса Линдсея , который уже работал с «Мэверикс» в качестве советника и сейчас выполняет роль заместителя в «Детройте».