8

Два миллиона долларов компенсации, повестка в военкомат, забранный загранпаспорт и попытка взлома соцсетей – в новых деталях ситуации вокруг Кирилла Елатонцева («Спорт-Экспресс»)

Конфликт Кирилла Елатонцева и «Локо» обрастает деталями.

«Спорт-Экспресс» рассказал о подробностях скандала вокруг центрового Кирилла Елатонцева и руководства «Локомотива-Кубань».

23-летний центровой намеревался перейти в зарубежный клуб в конце сезона-2024/25, что встретило негативную реакцию со стороны президента Андрея Ведищева, сообщившего, что «подумает» в случае компенсации в районе 2 миллионов долларов.

В конце лета «Локо» покинул Андрей Мартюк, клуб ожидал приезда Елатонцева в расположение команды, чтобы не остаться без комплекта российских «больших». Елатонцев получил травму стопы в сентябре, его восстановление затянулось, «Локо» пытался форсировать реабилитацию, подталкивая баскетболиста к возвращению на площадку.

В конце октября Елатонцев отказался подписывать незапланированное допсоглашение к своему контракту с обновленной суммой выкупа, после чего, перед выездом в Сербию на матч Кубка ВТБ, организация собрала у своих баскетболистов загранпаспорта.

При попытке в дальнейшем вернуть документ Елатонцеву пришлось иметь дело со службой безопасности клуба, поднявшей вопрос воинской обязанности игрока.

7 ноября Андрей Ведищев сообщил в раздевалке, что центровой больше не является игроком команды. В этот же день ночью Елатонцеву стало плохо, и он вызвал скорую.

В связи с этим клуб выпустил публичное сообщение, обвинив баскетболиста в симуляции. 10 ноября игрок внезапно получил повестку в военкомат.

После продления больничного жена игрока, комментировавшая конфликт в соцсетях, сообщила о попытках смены паролей в аккаунтах.

Ряд болельщиков – обладателей абонементов – рассказывали о возможных запретах на посещение матчей в случае поддержки Елатонцева в соцсетях.

Издание не сумело получить официальные комментарии ни от клуба, ни от игрока, судя по всему связанного регламентом и контрактными обязательствами.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
