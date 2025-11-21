Два миллиона долларов компенсации, повестка в военкомат, забранный загранпаспорт и попытка взлома соцсетей – в новых деталях ситуации вокруг Кирилла Елатонцева («Спорт-Экспресс»)
«Спорт-Экспресс» рассказал о подробностях скандала вокруг центрового Кирилла Елатонцева и руководства «Локомотива-Кубань».
23-летний центровой намеревался перейти в зарубежный клуб в конце сезона-2024/25, что встретило негативную реакцию со стороны президента Андрея Ведищева, сообщившего, что «подумает» в случае компенсации в районе 2 миллионов долларов.
В конце лета «Локо» покинул Андрей Мартюк, клуб ожидал приезда Елатонцева в расположение команды, чтобы не остаться без комплекта российских «больших». Елатонцев получил травму стопы в сентябре, его восстановление затянулось, «Локо» пытался форсировать реабилитацию, подталкивая баскетболиста к возвращению на площадку.
В конце октября Елатонцев отказался подписывать незапланированное допсоглашение к своему контракту с обновленной суммой выкупа, после чего, перед выездом в Сербию на матч Кубка ВТБ, организация собрала у своих баскетболистов загранпаспорта.
При попытке в дальнейшем вернуть документ Елатонцеву пришлось иметь дело со службой безопасности клуба, поднявшей вопрос воинской обязанности игрока.
7 ноября Андрей Ведищев сообщил в раздевалке, что центровой больше не является игроком команды. В этот же день ночью Елатонцеву стало плохо, и он вызвал скорую.
В связи с этим клуб выпустил публичное сообщение, обвинив баскетболиста в симуляции. 10 ноября игрок внезапно получил повестку в военкомат.
После продления больничного жена игрока, комментировавшая конфликт в соцсетях, сообщила о попытках смены паролей в аккаунтах.
Ряд болельщиков – обладателей абонементов – рассказывали о возможных запретах на посещение матчей в случае поддержки Елатонцева в соцсетях.
Издание не сумело получить официальные комментарии ни от клуба, ни от игрока, судя по всему связанного регламентом и контрактными обязательствами.