«Оклахома» возьмет 70+ матчей. «Детройт» претендует на финал». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА

Кирк Голдсберри: «Оклахома» возьмет 70+ матчей, «Детройт» претендует на финал.
Аналитик Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА за последние 10 матчей.
Среди его наблюдений:
Ого, Канада!
Привет, «Рэпторс»!
«Оклахома» возьмет 70+ матчей.
«Голден Стэйт» не знает, как набирать очки.
У «Хьюстона» с этим пока все в полном порядке.
«Детройт» всерьез претендует на выход в финал.
У «Санз» все по-настоящему.
«Орландо» вернулся в игру!
Соперники «Уизардс» неудержимы!
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети аналитика Кирка Голдсберри
