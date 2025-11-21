  • Спортс
  • Джейлен Дюрен выйдет на рынок ограниченно свободных агентов летом, центровой «Детройта» является главным претендентом на награду MIP
6

Джейлен Дюрен выйдет на рынок ограниченно свободных агентов летом, центровой «Детройта» является главным претендентом на награду MIP

Джейлен Дюрен оправдывает претензии на высокий контракт летом.

22-летний центровой «Детройта» Джейлен Дюрен был выбран 13-м на драфте-2022 и проводит свой 4-й сезон в НБА.

По сообщению источников в «Пистонс», клуб и игрок были далеки от компромисса в обсуждении продления баскетболиста, обе стороны не ждали заключения нового контракта до дедлайна 20 октября.

Дюрен показывает невероятный прогресс в этом чемпионате, набирая 20,6 очка, 11,9 подбора, 1,1 перехвата и 1,1 блок-шота в первых 13 матчах. В прошлом году на его счету 11,8 очка, 10,3 подбора и 1,1 блок-шота.

Центровой не бросает с дистанции и реализует 67,4% двухочковых и 77,9% штрафных бросков.

В лиге Дюрен считается одним из главных претендентов на награду «Лучшему прогрессирующему игроку» (MIP).

Следующим летом баскетболист выйдет на рынок ограниченно свободных агентов и сможет рассчитывать на высокий интерес в лиге.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
