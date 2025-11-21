  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Две разные команды». «Атланта» идет с результатом 8-4 без Трэя Янга и занимает 4-е место по защите
7

«Две разные команды». «Атланта» идет с результатом 8-4 без Трэя Янга и занимает 4-е место по защите

Отсутствие Трэя Янга вывело «Хоукс» на 4-е место по защите.

Трэй Янг выбыл из состава «Атланты» 29 октября. Его команда уступила в 3 из 4 первых матчей сезона с ним на площадке. Янг провел всего 7 минут в игре с «Бруклином», которую «Хоукс» выиграли. В следующих 11 встречах команда добилась успеха 7 раз.

Нынешний состав идет на 4-м месте в лиге по защите на этом отрезке. В предыдущие 7 сезонов Янга «Атланта» ни разу не заканчивала выше 18-й строчки по этому показателю.

«Ситуация с Трэем Янгом просто поразительная. Две совершенно разные команды с ним и без него», – заключил менеджер из Западной конференции НБА в разговоре с ESPN.

У разыгрывающего остается еще один сезон с опцией игрока на 48 миллионов по текущему контракту. Стороны пока не близки к продлению его соглашения.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoТрэй Янг
logoНБА
logoАтланта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэй Янг переоценен. Теперь это подтверждает и сама «Атланта»
17 ноября, 06:00
Третий Кубок НБА. Разберемся в расстановке и нарядных паркетах
10 ноября, 08:25Трибуна
Менеджер НБА: «Трэй Янг – мотор «Хоукс». Интересно было бы посмотреть на команду без него»
7 ноября, 16:35
Главные новости
НБА. 37 очков за три четверти Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» разгромить «Портленд», «Лейкерс» одолели «Юту» благодаря 33+11+8 Дончича и другие результаты
9 минут назад
Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»
вчера, 21:58Видео
Эл Хорфорд пропустит как минимум неделю из-за травмы задней поверхности бедра
вчера, 21:05
Кевин Дюрэнт не сыграет против «Финикса» и «Голден Стэйт»
вчера, 20:44
Клэй Томпсон: «Я очень уважаю старый «Мемфис», но новая команда просто много болтает и никогда не подтверждает слова делом»
вчера, 20:24
«Сакраменто» готов обменять практически любого игрока, за исключением Кигана Мюррэя и Ника Клиффорда
вчера, 19:35
Кобе Бафкин подпишет 10-дневный контракт с «Мемфисом»
вчера, 19:09
Виктор Лахин оформил дабл-дабл (22+12) в матче против фарм-клуба «Далласа»
вчера, 18:51Видео
Джей Джей Редик о Крисе Поле: «Он выжал максимум из своей карьеры»
вчера, 18:25
Джейк Фишер: «Юта» согласится на переход Лаури Маркканена в «Детройт» только при включении в сделку Осара Томпсона»
вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. 28 очков Джабари Паркера помогли «Партизану» разгромить «Студентски центар», «Спартак Суботица» уступил «Цедевита-Олимпии» и другие результаты
вчера, 21:08
Чемпионат Франции. 28 очков Эли Окобо не помогли «Монако» обыграть «Бурк»
вчера, 20:51
Чемпионат Италии. «Триест» выиграл у «Милана», «Канту» дома уступил «Виртусу» и другие результаты
вчера, 20:35
ACB. «Валенсия» разгромила «Жирону», «Барселона» в гостях обыграла «Гран-Канарию» и другие результаты
вчера, 19:58
«Олимпиакос» сделал новое предложение по Малакаю Флинну
вчера, 19:52
Чемпионат Турции. «Фенербахче» выиграл у «Бурсаспора», «Тофаш» обыграл «Анадолу Эфес» и другие результаты
вчера, 19:45
Андреас Пистиолис о матче с «Зенитом»: «Мы смогли победить, набрав 93 очка при 21% трехочковых»
вчера, 17:27
Александер Секулич после поражения от ЦСКА: «Мы начали жаловаться на вещи, которые не подлежат контролю, и потеряли концентрацию»
вчера, 16:53
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл ПАОК, «Марусси» проиграл «Ираклису»
вчера, 16:15
Ростислав Вергун после матча с «Пари НН»: «Было очень важно найти путь к этой победе перед паузой – неважно как»
вчера, 16:12