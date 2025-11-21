«Две разные команды». «Атланта» идет с результатом 8-4 без Трэя Янга и занимает 4-е место по защите

Отсутствие Трэя Янга вывело «Хоукс» на 4-е место по защите.

Трэй Янг выбыл из состава «Атланты» 29 октября. Его команда уступила в 3 из 4 первых матчей сезона с ним на площадке. Янг провел всего 7 минут в игре с «Бруклином», которую «Хоукс» выиграли. В следующих 11 встречах команда добилась успеха 7 раз.

Нынешний состав идет на 4-м месте в лиге по защите на этом отрезке. В предыдущие 7 сезонов Янга «Атланта» ни разу не заканчивала выше 18-й строчки по этому показателю.

«Ситуация с Трэем Янгом просто поразительная. Две совершенно разные команды с ним и без него», – заключил менеджер из Западной конференции НБА в разговоре с ESPN.

У разыгрывающего остается еще один сезон с опцией игрока на 48 миллионов по текущему контракту. Стороны пока не близки к продлению его соглашения.