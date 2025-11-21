Никил Александер-Уокер установил рекорд карьеры по результативности – 38 очков против «Сперс»

Никил Александер-Уокер обновил рекорд по очкам.

Защитник Никил Александер-Уокер проводит первый сезон в «Хоукс» и 7-й в НБА . Предыдущие 3 года баскетболист отыграл в «Миннесоте», где специализировался на защите. В «Атланте» Александер-Уокер показывает лучшие по карьере цифры по результативности (19,7), снова получив расширенные функции в нападении, впервые с сезонов в «Новом Орлеане».

В проигранном матче со «Сперс» (126:135) защитник обновил рекорд карьеры по очкам. На его счету 38 очков, 4 подбора, 5 передач и 3 блок-шота. Игрок реализовал 13 из 17 бросков с игры, 8 из 10 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Следующие 5 матчей по результативности (от 30 до 37 очков) приходятся на его этап в «Пеликанс» (2019-2022 года).