Усман Гаруба: «Я докажу, что все ошибаются. Запомните мои слова 💯🙏🏿🤞🏿»

Тяжелый форвард сборной Испании Усман Гаруба верит, что еще докажет свою ценность как игрока.

Ранее «Оклахома» отчислила баскетболиста.

«Я докажу, что все ошибаются. Запомните мои слова 💯🙏🏿🤞🏿», – написал Гаруба в соцсети.

В 75 матчах прошлого сезона Гаруба в среднем набирал 3 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете.

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