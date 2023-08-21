Усман Гаруба: «Я докажу, что все ошибаются. Запомните мои слова 💯🙏🏿🤞🏿»

Теги сборная Испании НБА Оклахома-Сити Усман Гаруба Баскетбол

Тяжелый форвард сборной Испании Усман Гаруба верит, что еще докажет свою ценность как игрока.

Ранее «Оклахома» отчислила баскетболиста.

«Я докажу, что все ошибаются. Запомните мои слова 💯🙏🏿🤞🏿», – написал Гаруба в соцсети.

В 75 матчах прошлого сезона Гаруба в среднем набирал 3 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете.

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1 комментарий

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saner-s88
Треху пусть качает
Это его шанс
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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