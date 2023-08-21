Усман Гаруба: «Я докажу, что все ошибаются. Запомните мои слова 💯🙏🏿🤞🏿»
Тяжелый форвард сборной Испании Усман Гаруба верит, что еще докажет свою ценность как игрока.
Ранее «Оклахома» отчислила баскетболиста.
«Я докажу, что все ошибаются. Запомните мои слова 💯🙏🏿🤞🏿», – написал Гаруба в соцсети.
В 75 матчах прошлого сезона Гаруба в среднем набирал 3 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете.
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