Спортдир «Уникахи»: «Cпрашивали про Ибаку и Гарубу просто ради того, чтобы спросить. Оба хотят остаться в НБА, но команды Евролиги уже готовы их подписать»
Хуан Мануэль Родригес, спотивный директор «Уникахи», завершившей прошлый регулярный чемпионат Испании на 5-й строчке с результатом 24-10, рассказал, какие пути продолжения карьеры выбрали Усман Гаруба и Серж Ибака.
«Все очень сложно. Есть имена, о которых мы спрашивали просто ради того, чтобы спросить – Гаруба, Ибака...
У них на уме другие вещи, а не «Уникаха». На данный момент они оба хотят остаться в НБА, и если этого не произойдет, то есть три или четыре команды Евролиги, которые ждут, чтобы подписать их», – сказал Родригес.
Вчера сообщалось, что «Бавария» пришла к договоренности с Ибакой на один сезон.
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