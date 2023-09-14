Спортдир «Уникахи»: «Cпрашивали про Ибаку и Гарубу просто ради того, чтобы спросить. Оба хотят остаться в НБА, но команды Евролиги уже готовы их подписать»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Уникаха НБА чемпионат Испании Хуан Мануэль Родригес Серж Ибака Усман Гаруба Баскетбол

Хуан Мануэль Родригес, спотивный директор «Уникахи», завершившей прошлый регулярный чемпионат Испании на 5-й строчке с результатом 24-10, рассказал, какие пути продолжения карьеры выбрали Усман Гаруба и Серж Ибака.

«Все очень сложно. Есть имена, о которых мы спрашивали просто ради того, чтобы спросить – Гаруба, Ибака...

У них на уме другие вещи, а не «Уникаха». На данный момент они оба хотят остаться в НБА, и если этого не произойдет, то есть три или четыре команды Евролиги, которые ждут, чтобы подписать их», – сказал Родригес.

Вчера сообщалось, что «Бавария» пришла к договоренности с Ибакой на один сезон.

Перемен! «Детройт»

Бако в Казани, Джонсон в Перми, Хоукинс в Самаре, Чебашек в Минске. Клубы Лиги ВТБ мощно завершают межсезонье

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ygcn5c2ty9
Ибака усилит нападение Баварии, его дабл-дают в среднем и уверенная игра Кейна
бавария снова чемпион
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий