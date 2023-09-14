Спортдир «Уникахи»: «Cпрашивали про Ибаку и Гарубу просто ради того, чтобы спросить. Оба хотят остаться в НБА, но команды Евролиги уже готовы их подписать»

Хуан Мануэль Родригес, спотивный директор «Уникахи», завершившей прошлый регулярный чемпионат Испании на 5-й строчке с результатом 24-10, рассказал, какие пути продолжения карьеры выбрали и .

«Все очень сложно. Есть имена, о которых мы спрашивали просто ради того, чтобы спросить – Гаруба, Ибака...

У них на уме другие вещи, а не « ». На данный момент они оба хотят остаться в НБА, и если этого не произойдет, то есть три или четыре команды , которые ждут, чтобы подписать их», – сказал Родригес.

Вчера сообщалось, что «Бавария» пришла к договоренности с Ибакой на один сезон.

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