Усман Гаруба официально стал свободным агентом

Тяжелый форвард (21 год, 203 см) покинул рынок отказов и стал свободным агентом.

Ранее испанец был отчислен из состава «Оклахомы». В платежной ведомости клуба в этом сезоне останутся 2,6 млн долларов за Гарубу.

Выбранный под 23-м номером на драфте-2021 Гаруба провел два сезона в «Хьюстоне». Этим летом техасский клуб обменял форварда в «Атланту», неделю спустя «Хоукс» отправили баскетболиста в «Оклахому».

В 75 матчах прошлого сезона Гаруба набирал 3 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете в среднем.

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