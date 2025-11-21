Скаут НБА: «Кто возьмет Джонатана Кумингу? Лучше просто подождать или получить то, что не нужно? Тяжело представить осмысленный обмен»
Ценность Джонатана Куминги в обмене вызывает сомнения в НБА.
Форвард «Уорриорз» Джонатан Куминга смог прийти к компромиссу с «Голден Стэйт» по поводу своего нового контракта перед сезоном, но быстро потерял место в старте, после чего выбыл с травмой колена.
«Он уже не изменится, хоть еще и молод. Вроде начал выглядеть лучше, постарался подстроиться, но быстро вернулся к прежним привычкам», – описал ситуацию скаут с Востока НБА.
«Кто его возьмет? Лучше просто подождать или получить то, что не нужно? Тяжело представить обмен, который будет иметь смысл для всех участников», – рассудил другой скаут.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
