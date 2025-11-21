Скаут НБА о ситуации в «Кливленде»: «Эван Мобли пока не добился нужного прогресса, а Лонзо Болл недостаточно хорош»

«Кавальерс» не получают необходимого от Лонзо Болла и Эвана Мобли.

«Кливленд » переработал состав перед нынешним сезоном, потеряв защитника Тая Джерома и заполучив Лонзо Болла . Изменения в ротации и отсутствие Дариуса Гарлэнда сказались на нападении команды. Лучшая атака прошлой «регулярки» (121 – рейтинг в нападении) теперь не попадает в Топ-10 (116,2).

Матчи также пропускают форвард Макс Струс и защитник Сэм Меррилл.

«Кавальерс» сейчас не в лучшем положении, но они выступают без двух игроков старта. Да и Лонзо пока недостаточно хорош.

Скорее всего, они сейчас хуже, чем в прошлом году. Они всегда рассчитывали на прогресс Эвана Мобли, он не вышел на нужный уровень», – рассудил скаут с Запада НБА.

Статистика Мобли примерно соответствует прошлому сезону – 18,8 + 8,6 подбора + 4 передачи + 1,5 блок-шота при 34,8% трехочковых (18,5+9,3+3,2+1,6 при 37% из-за дуги в прошлом).

Лонзо Болл набирает 6,4 очка, 3,9 подбора, 5,1 передачи и 1,1 перехвата за 23,1 минуты в среднем.