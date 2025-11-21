Скаут НБА: «Пока есть Лука, вы всегда в игре. «Лейкерс» будут в Топ-3 Запада»

В НБА по-разному оценивают ближайшие перспективы «Лейкерс».

«Лейкерс » начали чемпионат с 11-4 и только что вернули в состав звездного форварда Леброна Джеймса . Нынешняя ротация по-разному оценивается в лиге.

Команда плохо обороняется в «краске», позволяя соперникам реализовывать 69% бросков из-под кольца (4-й худший показатель в лиге). «Лейкерс» находятся в середине рейтингов по нападению, защите и разнице очков.

«Входят ли они в одну группу с «Оклахомой», «Денвером» и «Хьюстоном»? Нет. Но они точно в Топ-6. Их глубина не слишком впечатляет, но главные звезды заставляют с опаской относиться ко встрече в плей-офф», – рассудил скаут с Востока.

«Они определенно в Топ-3. Когда у вас Лука , вы всегда будете в игре», – не согласился западный скаут.