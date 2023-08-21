«Оклахома» отчислила Усмана Гарубу

«Оклахома» отчислила тяжелого форварда (21 год, 203 см), сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Выбранный под 23-м номером на драфте-2021 Гаруба провел два сезона в « ». Этим летом техасский клуб обменял форварда в «Атланту», неделю спустя «Хоукс» отправили баскетболиста в «Оклахому».

В 75 матчах прошлого сезона Гаруба набирал 3 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете в среднем.

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