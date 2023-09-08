Усман Гаруба может вернуться в «Реал»

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Реал НБА чемпионат Испании Усман Гаруба Баскетбол

Свободный агент Усман Гаруба (21 год, 203 см), как ожидается, вернется в «Реал», за который выступал до отъезда в НБА.

Гаруба покинул мадридский клуб в 2021 году, когда «Хьюстон» выбрал его под 23-м номером на драфте.

Гаруба провел два сезона в «Рокетс». Этим летом техасский клуб обменял форварда в «Атланту», неделю спустя «Хоукс» отправили баскетболиста в «Оклахому», которая отчислила его.

В 75 матчах прошлого сезона испанец набирал 3,0 очка и 4,1 подбора за 12,9 минуты на паркете в среднем.

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