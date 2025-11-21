  • Спортс
«Важный компонент успешного старта сезона». Джамал Мюррэй показывает лучшую по карьере результативность (22,5)

Джамал Мюррэй вносит вклад в успех «Наггетс».

«Денвер» начал сезон-2025/26 с 3-м лучшим результатом в НБА (11-3) и входит в список главных претендентов на титул.

Разыгрывающий Джамал Мюррэй проводит пока что самый результативный регулярный сезон в карьере, набирая 22,5 очка. Точность дальних бросков защитника (35,2%) ниже его лучших показателей, но Мюррэй чаще встает на линию штрафных (4,2 за матч) и не так сильно проседает по общей бросковой эффективности (TS% - 58,1, по карьере – 56,7).

«Он хорошо двигается, его тело хорошо выглядит. Впечатляет.

Мюррэй – важный компонент успешного старта сезона «Денвера». Они входят в узкий круг реальных претендентов во многом благодаря той работе, которую он проделывает рядом с Йокичем», – поделился скаут команды с Востока НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНикола Йокич
logoНБА
logoДжамал Мюррэй
logoДенвер
