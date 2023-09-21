Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может побороться за Кавая Ленарда или Пола Джорджа на рынке свободных агентов»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Пол Джордж Кавай Ленард Брайан Уиндхорст Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил о том, что «Филадельфия» может попробовать усилить состав за счет крупного подписания в межсезонье-2024.

«Филадельфия» позиционирует себя как команду, которая претендует на звездных свободных агентов. Полагаю, что они могут побороться на рынке за Кавая Ленарда или Пола Джорджа», – сообщает Уиндхорст.

Если «Сиксерс» не станут продлевать Джеймса Хардена, Тобайаса Харриса и Де’Энтони Мелтона, то следующим летом будут иметь примерно 65 миллионов долларов под потолком.

У Ленарда и Джорджа опция игрока на сезон-24/25.

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5 комментариев

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Luka Sumila
Ну я как понимаю 76 не хотят вообще дальше первого раунда плейоф проходит, чисто чемпионский настрой)
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KakoytoChel
Кому-то ещё интересны эти два сбитых летчика?
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Алексааандр
не думаю, что их просто так отпустят Клипперс
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Телохранитель Джеймса Уорти
Авось на троих хоть 140-150 игр в регулярке наскребут💪🏼
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I'mNotChrisPaul
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