Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил о том, что « » может попробовать усилить состав за счет крупного подписания в межсезонье-2024.

«Филадельфия» позиционирует себя как команду, которая претендует на звездных свободных агентов. Полагаю, что они могут побороться на рынке за или », – сообщает Уиндхорст.

Если «Сиксерс» не станут продлевать Джеймса Хардена, Тобайаса Харриса и Де’Энтони Мелтона, то следующим летом будут иметь примерно 65 миллионов долларов под потолком.

У Ленарда и Джорджа опция игрока на сезон-24/25.

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