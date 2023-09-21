Брайан Уиндхорст: «Филадельфия» может побороться за Кавая Ленарда или Пола Джорджа на рынке свободных агентов»
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил о том, что «Филадельфия» может попробовать усилить состав за счет крупного подписания в межсезонье-2024.
«Филадельфия» позиционирует себя как команду, которая претендует на звездных свободных агентов. Полагаю, что они могут побороться на рынке за Кавая Ленарда или Пола Джорджа», – сообщает Уиндхорст.
Если «Сиксерс» не станут продлевать Джеймса Хардена, Тобайаса Харриса и Де’Энтони Мелтона, то следующим летом будут иметь примерно 65 миллионов долларов под потолком.
У Ленарда и Джорджа опция игрока на сезон-24/25.
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