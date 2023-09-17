«Клипперс» прекратили переговоры с «Сиксерс» по Джеймсу Хардену

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Брайан Уиндхорст Баскетбол

«Клипперс» перестали вести с «Филадельфией» переговоры по обмену разыгрывающего Джеймса Хардена, рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Клипперс пытались выменять Джеймса Хардена, и эта сделка не состоялась.

Насколько мне известно, именно «Клипперс» сказали: «Ладно, обмена не будет. Двигаемся дальше». И хотя я допускаю, что они, конечно, могут о чем-то договориться в середине сезона, я подозреваю, что на данный момент на этом все», – сказал Уиндхорст в подкасте Hoop Collective.

Харден в конце июня взял опцию на 35,6 млн долларов и сразу запросил обмен из команды. Ожидается, что если этого не произойдет, он все равно приедет на предсезонные сборы.

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5 комментариев

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Abdulla
Ответ Перстень Уэстбрука
А что они могли предложить?
Кавай + контейнер медикаментов.
+8
-1
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Перстень Уэстбрука
А что они могли предложить?
0
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fhneh
Возможно Клипперс хотели еще и гарантий от Хардена, что продлится на адекватный контракт через год
+1
-1
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Перстень Уэстбрука
А что они могли предложить?
Пауэлл+Моррис+пик
0
0
0
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katzenmaus
Ответ fhneh
Возможно Клипперс хотели еще и гарантий от Хардена, что продлится на адекватный контракт через год
Клипперс лучший вариант для Хардена, на 99 процентов Мори был слишком жадный.
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