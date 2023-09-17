«Клипперс» прекратили переговоры с «Сиксерс» по Джеймсу Хардену

«Клипперс» перестали вести с «Филадельфией» переговоры по обмену разыгрывающего , рассказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

« пытались выменять Джеймса Хардена, и эта сделка не состоялась.

Насколько мне известно, именно «Клипперс» сказали: «Ладно, обмена не будет. Двигаемся дальше». И хотя я допускаю, что они, конечно, могут о чем-то договориться в середине сезона, я подозреваю, что на данный момент на этом все», – сказал Уиндхорст в подкасте Hoop Collective.

Харден в конце июня взял опцию на 35,6 млн долларов и сразу запросил обмен из команды. Ожидается, что если этого не произойдет, он все равно приедет на предсезонные сборы.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Новый криминал в НБА. Кевин Портер избил свою девушку и скоро вылетит из лиги

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками