Эксперт Чини Огвумике в эфире NBA Today на канале ESPN поделилась информацией о нынешнем состоянии лидеров « » и .

«Кавай и Джордж хорошо смотрятся на тренировках... А еще я вижу позитив и энергию, которые исходят от Пола. И это не только его подкаст. Он понимает, что ставки в этом году высоки. Но такое ощущение, что у него есть спокойная уверенность по поводу того, как он войдет в этот сезон», – рассказала Огвумике.

Ленард и Джордж пропустили решающие матчи сезона-22/23 из-за травм.

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